USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla devlet koruması altındaki çocuklarla iftarda buluştu Emine Erdoğan: 'İyi ve merhametli insan olmak çok önemli bir başarı kriteridir. Başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalısınız'

Yaşam / 31 Mayıs 2018 Perşembe 23:04
Emine Erdoğan'dan yetim çocuklara iftar daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yetim çocuklara hitaben, iyi ve merhametli insan olmanın çok önemli bir başarı kriteri olduğunu belirterek, başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalarını söyledi.

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kış Bahçesi'nde, "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla devlet koruması altındaki çocuklara iftar daveti verdi.

Burada çocuklara ve gençlere hitap eden Erdoğan, devletin güvenle sırtlarını dayayabilecekleri sağlam bir güç ve şefkat kucağı olduğunu ifade etti.

Eğitimin önemine değinen Emine Erdoğan, çocuk ve gençlere derslerini ciddiye alıp çok çalışmaları, en az bir yabancı dil öğrenmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca iyi, merhametli insan olmanın da çok önemli bir başarı kriteri olduğuna işaret eden Erdoğan, başkalarına benzemek yerine kendi karakterini çok iyi inşa eden, kendisiyle barışık, özgüvenli bireyler olmalarını öğütledi.

Emine Erdoğan, çocukların ramazan ayını kutladı ve milletin evi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin onlara her zaman açık olduğunu, her şekilde ulaşabileceklerini söyledi.



- Pamuk şekeri ve patlamış mısır tezgahları kuruldu

İftara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı personeli de çocuklarıyla katıldı.

Davette, çocuklar için pamuk şekeri ve patlamış mısır tezgahları kuruldu, balonlar dağıtıldı, Hacivat ve Karagöz gösterisi sunuldu.

Çocuklara yönelik özel menü hazırlanan iftarda, ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiklerini söyleyen çocuklar, çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Dünya Yetimler Günü", 2014 yılından bu yana ramazan ayının 15'inci günü kutlanıyor.

İslam İşbirliği Teşkilatınca ilan edilen gün kapsamında, 57 üye İslam ülkesinde yetim çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yapılıyor.

Kaynak : AA

Hacivat ve KaragözCumhurbaşkanlığı KülliyesiCumhurbaşkanlığıRecep Tayyip ErdoğanAile ve Sosyal Politikalar Bakanı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı