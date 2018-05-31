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Devlet hastanesinde fuhuş operasyonu!

Siirt’te devlet hastanesinde fuhuş için yer ve müşteri temin ettiği bilgisi üzerine düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

3. Sayfa / 31 Mayıs 2018 Perşembe 19:50
Devlet hastanesinde fuhuş operasyonu!

Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Devlet Hastanesinde çalışan bazı personelin, para karşılığı fuhşa yönelik yer ve müşteri temin ettiği istihbari bilgi üzerine 3 aydır yürüttüğü çalışmalar kapsamında bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda S.E, O.K, S.E ve M.Ç gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak : İHA

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