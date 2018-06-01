Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen hangi akla hizmet ediyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adıyaman'da Hükümet Konağı önünde halka hitap etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesi vardı.



Erdoğan, Demirtaş'ı ziyaret eden İnce'ye tepki göstererek '7 Haziran seçimlerinden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun?' ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''SEÇİMLERDEN SONRA İNŞALLAH KAHTA'YA DA GELİRİZ''



Bu akşam İstanbul'da tüm özel halk otobüsçüleri ile iftar yapacağız. Sözüm var seçimlerden sonra nasıl Sincik'e Gerger'e geldiysek inşallah Kahta'ya da geliriz. Kahta Köprüsü de bitmek üzere. Bu projenin tamamını 2 yıl içerisinde hizmete alıyoruz.



''ADIYAMAN'I HIZLI TRENE KAVUŞTURACAĞIZ''



Hızlı tren projelerimizin içinde Adıyaman da var. Maalesef ana muhalefet partisinin adayı 'Yüksek hızlı treni yapıp da ne yapacaksın?' diyor. Bunların hayatları boyunca bir dikili ağaçları yok. Yatırım bizim işimiz. Adıyaman'ı hızlı trene kavuşturacağız. Adıyaman Havalimanımıza yeni bir terminal binası yaptık.



''TÜTÜNE KARŞI OLSAM DA BU ÜRÜNÜN TİCARİ ÖNEMİNİ GÖRMEZDEN GELMİYORUM''



Adıyamanlı çiftçilerimize 1,2 katrilyon lira tarımsal destek verdik. Bay Kemal çiftçilere bir şey vermiyor diyordun. Bunlar ne? Bunları biz verdik Bay Kemal sen vermedin. Tütün meselesi... Adıyaman'ın tarihinde tütün önemli bir yere sahip. Şahsen tütüne karşı olsam da bu ürünün ticari önemini görmezden gelmiyorum. Ama yine de tavsiye ediyorum sakın sigara içmeyin.



''SEN AKTİF İÇİCİ OLUYORSUN O PASİF İÇİCİ OLUYOR''



Erkekler hanımlara zulmetmeyin. Sen aktif içici oluyorsun o pasif içici oluyor ama zararı benim hanım kardeşlerim görüyor. Geçmişte tütünün 1 gramının satışı dahi yasakken gerekli düzenlemeyi yapıp tütünün değerinden satılabilmesine biz imkam sağladık. Bu konuda herhangi bir geriye gidiş söz konusu değildir. Arkadaşlar 24 Haziran'dan sonra bu konuda çalışmalarını yapıyorlar. Kazanılmış haklarınızı AK Parti iktidarı geri almaz. Oy namustur oyunuza sahip çıkın.



''ANA MUHALEFETİN PARTİSİ BİR SÜRE ÖNCE MİLLETVEKİLLERİNİ PAZARA ÇIKARDI''



Ana muhalefetin partisi bir süre önce milletvekillerini pazara çıkardı. 15 tane milletvekili pazara çıktı. 15 milletvekilini birden paket yapıp bir başka partiye servis etti. Milletvekillerinin şaşkın yüzleri hala gözlerimin önünde. 23 Nisan'da Meclis'e gittiğimde bu milletvekillerinin kendilerini saklamaya çalıştıklarını gördüm. Yapılan işin ne kadar utanç verici olduğunu onlar da biliyorlardı.

''TOPUNUZ GELİN''



Benimle ilgili yurtdışında özellikle Almanya'da yapılanları duyuyorsunuz değil mi? Topunuz gelin. Avrupalı Adıyamanlı kardeşlerim her şeyi çok iyi biliyor. (CHP) Genel Başkanı dahil pek çok sözcüsü 'Şu parti illa barajı geçmeli' diyerek adeta seçmenlerini işportaya çıkarıyor. Barajı geçsin dedikleri parti bu ülkenin en eli kanlı örgütünün emrinden çıkamadığı için gerçek anlamda siyasi parti olamamış bir yapıdır.



''SAYIN MUHARREM İNCE İNCE EDİRNE'YE GİTTİN''



Şimdi cezaevinden aday olan bu zatı (Selahattin Demirtaş'ı) ziyaret etmiş. Muharrem... Sayın Muharrem ince ince Edirne'ye gittin. Peki bu Diyarbakır'da yapılan 7 Haziran seçimlerinden sonra bu ziyaret ettiğin şahıs değil miydi 53 tane Kürt kardeşimin ölümüne neden olan? Sen hangi akla hizmet ediyorsun? Serbest bırakılması gerekiyormuş. Bu ülkede hukuk var. 53 tane Kürt kardeşimi orada öldürdüler. Yasin Börü'nün hesabını veremezsiniz. Yargı tecelli edecektir. Gereği neyse o olacaktır. Bunlar sadece mezar taşı dikmeyi bilirler. Ekranlarda saz çalıyor diye pazarlananlar milletimize kurşun sıkanların sırtını sıvazlıyordu.''