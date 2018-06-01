Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taksicileri sevindiren haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da halk otobüsçüleri ile iftar buluşmasında konuştu.



Taksicilerle UBER arasındaki gerginliğe değinen Erdoğan, 'artık UBER işi bitti, taksicilerimizin hakkını yerdirmeyiz' dedi.



Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:



94'ten itibaren ulaşım, çevre, trafik ve şehir içi taşımacılık konusunda İstanbul'da nasıl büyük bir dönüşüm gerçekleştirmişsek aynı şekilde ülkemizin 81 vilayetinde de çok ciddi hamleler yaptık, şehir içi, şehirler arası ayrımı yapmadan. Bize oy versin, vermesin hiçbir insanımızı dışlamadık.



Otobüs ve minibüslerin arkasına yazılan 'Başarı boş duranın değil, koşturanın hakkıdır' sözü AK Parti'nin 16 yılda yazdığı başarı hikayelerinin özüdür, özetidir.



Bizim yalanla, dolanla, aldatmayla, iftirayla işimiz olmaz. Bazıları ince ince yalanlar söyleyip duruyor. Bu iş çıraklık işi değil, bu iş ustalık işi, ustalık. Öyle kolay gelmedik buraya. Biz icraatlarımızla konuşuruz.



HALK OTOBÜSÇÜLERİNE MÜJDE



(Özel halk otobüslerinin ücretsiz olarak taşıdığı yolculara karşılık yapılan ödemeler) Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre; Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödeme bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında artırıyoruz



ARTIK UBER İŞİ BİTTİ!



Bir de bu Uber muber diye bir şey çıkmış. UBER işi bitti. Artık böyle bir iş yok. Bizim taksicilik sistemimiz var. Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan?