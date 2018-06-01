Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sahurda yurt öğrencileriyle bir araya geldi. Altındağ ilçesindeki Hüseyingazi Erkek Öğrenci Yurdu'nu ziyaret eden Erdoğan'a Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da eşlik etti. Yurt öğrencileriyle selamlaşan Erdoğan, onların sorunlarını dinledi. Sahur yemeği sonrasında gençlere hitap eden Erdoğan seçilme yaşının 18'e indirilmesi sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.



“Zor olan seçilmek değil seçmektir, seçme hakkını veriyorsan seçilmeyi de vereceksin”



Gençlerin ramazan ayını tebrik ederek sözlerine başlayan Erdoğan, “Bildiğiniz gibi göreve geldiğimizde seçilme yaşı 30'du. Biz bunu 18'e indirdik. 18'e indirmekle de dedik ki seçme yaşı 18 olduğuna göre seçilmeyi de 18 yapalım. Çünkü zor olan seçilmek değildir, seçmektir. İyiyle kötüyü ayırt edeceksin. O hakkı veriyorsan, seçilme hakkını da vereceksin. Önce 25'e indirdik, sonra da bu yaşı 18'e indirdik ama birileri de diyordu ki; ‘Parlamentoyu çoluk çocukla mı dolduracağız?' Ondan sonra da bir tarafına bir genci, bir tarafına bir genci alıyor ve onlar sağında solunda, parlamentoyu çocuk çocukla mı dolduracağız? Bilmiyorlar ki İstanbul'un fethini 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet yaptı” ifadelerini kullandı.







“Avusturya'nın Başbakanı 30 yaşında ama çok şımardı, havalara girdi ve Türkiye'ye karşı afra tafra yapıyor”



Batı'da pek çok ülkede seçme seçilme yaşının 18 olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Şu anda başımıza bela olan Avusturya'nın Başbakanı 30 yaşında. Dışişleri bakanıyken yaşı 28'di. Ama çok şımardı, havalara girdi ve Türkiye'ye karşı afra tafra yapıyor” dedi.



Türkiye'nin Avusturya'da yaklaşık 200-250 bin civarında vatandaşının olduğunu söyleyen Erdoğan, “Fakat Türkiye güçlendikçe bunlar çıldırıyor. Şimdi biz G20 ülkesiyiz, onlar arkada nal topluyor. Biz G20'nin özellikle o potansiyelini yakalayarak, dünyada 17. ülke olduk ve oraya girdik” diye konuştu.







“Bugün borç alan, yarın emir alır”



İktidara geldiklerine Türkiye'nin İMF'ye 23 buçuk milyar dolar borcu olduğunu aktaran Erdoğan, 2013'ten beridir Türkiye'nin İMF'ye borçlu olmadığını belirterek, “Bu arada tuttu İMF bizden borç istedi. Ne kadar istiyorlar dedim. 5 milyar Euro. Ben de arkadaşlara dedim ki verin. ‘Verelim mi?' dediler. Verin verin dedim, bugün borç alan, yarın emir alır. Baktılar ki bu Türkler yine çıldırdı. Teklifi geri çektiler, almadılar.” dedi.



Kaynak : İHA