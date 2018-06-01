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Cezaevindeki kadınlara tasavvuf müziği dinletisi

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kocaeli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan kadınlar için Ramazan dolayısıyla tasavvuf müziği dinletisi organize etti.

Kültür-Sanat / 01 Haziran 2018 Cuma 11:50
Cezaevindeki kadınlara tasavvuf müziği dinletisi

Kandıra yolu üzerindeki Kocaeli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda gerçekleştirilen organizasyonda kadınlar ilahiler, Kuran-ı Kerim tilaveti ve sohbet ile gönüllere huzur veren vakitler geçirdi.

İzmit Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Asuman Sert “Ramazan'ın ruhunu yaşamak ve bunu cezaevindeki kadınlarla paylaşmak üzere planladığımız bu program sonunda kadınların memnuniyetini görmek bizleri de mutlu etti. Cezaevindeki kadınlar için destek ve onları cezaevi sonrasına hazırlık çalışmalarımız sürecek. Kadınların cezaevinden çıktıklarında hayata daha hazır olmaları için elimizden geleni yapmaya hazırız.” dedi.

Kocaeli Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki programa cezaevinde kalan 150 kadın, kurum psikoloğu, sosyal çalışmacı ve kadın meclisi üyeleri katıldı.

Kaynak : İHA


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