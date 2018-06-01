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Çeyrek altın ve altın fiyatları 01.06.2018 (Güncel Fiyatlar)

Gram altın 190,1 lira, çeyrek altın 312 lira ve Cumhuriyet altını 1.274 liradan işlem görüyor.

Ekonomi / 01 Haziran 2018 Cuma 11:59
Çeyrek altın ve altın fiyatları 01.06.2018 (Güncel Fiyatlar)

Dolar kurundaki artışların etkisiyle dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazancıyla 188,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışına göre yüzde 0,7 artışla 190,1 liradan işlem görüyor.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 312 lira, Cumhuriyet altını da 1.274 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise 1.300 doların hemen altında işlem görüyor. Uzmanlar, altının ons fiyatının 1.300 dolar seviyesini test ettiğini ancak üzerinde kalıcılık sağlamakta zorlandığını söyledi.

Uzmanlar, altının gram fiyatının, dolar kuruna paralel işlemler gerçekleştirmeye devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının gram fiyatında 188 liranın destek, 194 liranın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. 

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