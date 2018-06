Canlı yayında Müge Anlı ile konuğu arasında gergin anlar

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında gergin anlar yaşandı.



Arkadaşı ile birlikteyken çiftlik evinden kaybolan Mehmet Metin'in kimliği, cüzdanı evde bulundu. Peki Mehmet Metin'in başına geldi?



Programa konuk olan Mehmet Metin'in bir arkadaşının, 'Gayrimeşruya meyilli bir çocuktu. Yarım saat içinde 300- 500 lira bulurum diyordu, ben bulamam şahsen' sözleri üzerine Müge Anlı sinirlerine hakim olamadı.



'BEN DE ABD'Yİ YÖNETİRİM'



'Ben de ABD'yi yönetirim. Beni seçeceklermiş seneye' diyerek genç adamı ti'ye alan Müge Anlı, 'Sen çocuğpum ya hiç denileni anlamıyorsun ya da bütün denileni çarpıtmaya çok müsaitsin. Hepimiz kafadan birşey atalım... Sana buldu mu getirdi mi 500 lira? İçen kafadan atar. Kusura bakma da sen de dediklerini kafadan atıyorsun' diye çıkıştı.



Anlı'nın bu çıkışı üzerine ikili arasında gergin anlar yaşandı.