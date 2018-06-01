Canan Kaftancıoğlu ve Nedim Şener birbirine girdi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun şikayeti ardından ifade veren gazeteci Nedim Şener, bugün çok sert bir yazı kaleme aldı.



Şikayet sebebi olan '“Çamurdur bulaşmasın diye…” tweetinin hikayesini anlatan Şener, 'C.K. yalnızca bu twitler nedeniyle benim hakkımda şikayetçi olmuş. Haklı çıktım; twitter'dan engellesem de çamur üzerime sıçradı.' dedi.



Katancıoğlu'nu neden engellediğini de aktaran Şener, 'Yıllardır CHP milletvekilliği için atmadığı takla kalmayan Canan K., twitter'dan beni AKP ile ilişkilendiriyordu. Atacak iftira bulamayan FETÖ trollerinden esinlenmiş olacak C.K'da benzer ifadelere sığınmıştı. Zaten Twitter'da hakaret ve küfürleriyle ünlü bir zavallı olduğu için çareyi onu engellemekte bulmuştum. ' ifadelerin kullandı.



Öte yandan Şener, bu yazısına Kaftancıoğlu'nun cevabı gecikmedi. Kaftancıoğlu, sosyal medyadan şu mesajı paylaştı:



Kendini insan zanneden zavallının biri, ciddiye alındığını falan zannediyor. Hakaret, iftira, tehdit ve yalan içerdiği için avukatımın işlem başlattığı onlarca isimden sadece birisiymiş. İyi de olmuş! Sayesinde paha biçilmez bir twitimi daha hatırlamış oldum pic.twitter.com/vGF74zACjT — Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) 1 Haziran 2018

CHP’nin çapsız İstanbul İl Başkanı c.k; senin paha biçilmez dediğin twitini şikayet dosyasına koyacak cesaretin bile yok. Ayakta uyuyorsun. Ben koydurdum o twiti dosyaya çamur... pic.twitter.com/SQTfPEgm7w — Nedim Şener (@nedimsener2010) 1 Haziran 2018

Kişilik çamur olunca böyle twitlerini de ‘paha biçilmez’ görür elbette. pic.twitter.com/r9P2upkmyR — Nedim Şener (@nedimsener2010) 1 Haziran 2018

Nedim Şener bir süre önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun partisinin İstanbul il başkanını belirleyen seçimlere müdahale ettiğinin iddia edildiğini yazmıştı.Şener, 'Parti içi mesele olduğu için bu konuya girmek istemezdim ama CHP'lilerden hiç almadığım kadar telefon ve mesaj alıyorum ve rahatsızlıkları gitgide artıyor. Yalnız C.K'dan değil Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun tutumundan. C.K'nın seçilmesinden önce sessiz kalan hatta seçildikten sonra kutlayan önemli isimler bile rahatsızlıklarını paylaşmaya başladı' ifadelerini kullanmıştı.