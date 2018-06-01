Çanakkale'de orman yangını!

Edinilen bilgiye göre, Ezine ilçesi yakınlarındaki çam ormanlarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler yaklaşık 10 hektarlık bölgeyi sardı.



Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Çanakkale ve çevre ilçelerden itfaiye ve orman ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gönderilen 2 yangın söndürme helikopteri müdahaleye başlarken, 9 arazöz ve çok sayıda orman ekibiyle yangına müdahalenin başladığı öğrenildi.



Bölgede ekili tarım alanları da olduğu bildirildi.



(Murat Yüksel - Utku Yaşar Cüce/İHA) Kaynak : İHA