Başkent'te FETÖ operasyonu

Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuiyet Başsavvcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında önceden tespit edilen FETÖ'nün hücre evleri olarak bilinen gaybubet evlerine yönelik operasyon gerçekleştirildi.



Sabah karşı Ankara Emniyet Müdürlüğünden harekete geçen ekipler, belirlenen 30 adrese şafak vakti baskın gerçekleştirdi.



Operasyon sonucunda haklarında yakalama kararı bulunan 43 kişiden 30'u gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda çok miktarda evrak, sahte kimlik ve para ele geçirildi. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen 30 kişinin arasında mahrem imamlar ile talebe ve bölge sorumlularının bulunduğu belirtildi. Kaynak : İHA