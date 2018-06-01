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Bahçeli'den yeni af açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ramazan bayramı öncesi inşallah iktidar bir adım atar" dedi.

Siyaset / 01 Haziran 2018 Cuma 15:36
Bahçeli'den yeni af açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den tartışma yaratan af çıkışıyla ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bahçeli, 'Ramazan Bayramı öncesi iktidar adım atarsa af çıkmasında yarar var' dedi.

Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından bir açıklam yapan MHP lideri, 'Kader mahkumlarının talihini değiştirebilir, onların elinden tutabilir, zincirlerinden ve zindanlardan onları çekip çıkarabiliriz.Tartışma ve konuşmaya değmez mi?' ifadeleri ile af çağrısında bulunmuştu.

Hükümet kanadından yapılan açıklamalarda ise af konusunun gündemde olmadığı belirtilmişti.

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