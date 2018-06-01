Almanya'yı fırtına ve seller vurdu

Özellikle Kuzey Ren Vestfalya eyaleti ve ve Rheinlan Pfalz ve Baden Württemberg eyaletlerinde etkili olan fırtına birçok yerleşim yerini sular altında bırakırken, tüneller ve demir yolları meydana gelen heyelan ve seller nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Fırtına nedeniyle birçok yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana gelirken, milyonlarca euroluk maddi hasar meydana geldi. Fırtına ve aşırı yağmur nedeniyle birçok otoyol ulaşıma kapanırken, uzun kuyruklar oluştu. İtfaiye ve acil kurtarma ekipleri gelen yardım çağrılarına yetişmekte aciz kalırken, meteoroloji yetkilileri sağanak yağışların devam edeceğini ve halkın seller ve su baskınları karşısında hazır olmasını istedi.



Dolu yağışı birçok araçta maddi hasar meydana getirirken, fırtına nedeniyle de pek çok evin çatıları uçtu. Metrekareye yüz litre yağmurun yağdığı Würppertal, Stuttgart, Mannheim, Karlsruha ve Aachen şehirlerinde fırtınanın ve aşırı yağışların meydana getirdiği enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Fırtına ve aşırı yağmur yüzünden itfaiye kırmızı alarma getirildi.



Kaynak : İHA