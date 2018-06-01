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Alman Bild'ten Türkçe manşet!

Erdoğan düşmanlığı, Almanya'da en yüksek tirajı alan gazetelerden birisi olan Bild'e Türkçe yayın yaptırdı. Erdoğan'a ve Türkiye yararına olan birçok konuya muhalifliğiyle bilinen gazete, seçim öncesi İnce'yi parlatıp Erdoğan'ı karalama peşine düştü.

Dünya / 01 Haziran 2018 Cuma 00:25
Alman Bild'ten Türkçe manşet!

Türkiye'nin geleceğini belirleyecek 24 Haziran seçimleri yaklaşırken gerek yurt içi gerek yurt dışı şer odakları da tam gaz propagandalarına devam ediyor.

Almanya'da yayın yapan ve ülkede en yüksek tiraja sahip olan gazetelerden birisi olan Bild de, kendisine verilen görev doğrultusunda CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile röportaj yaparak; İnce'yi uluslararası camiada parlatma, Erdoğan'ı ise karalama derdine düştü.

Erdoğan düşmanlığı aşkıyla Almanca yerine Türkçe yayın yapan gazete, söz konusu haberde Muharrem İnce için "Türkiye'nin umudu" gibi ifadeler kullanarak uluslararası kamuoyunda algı yaratmaya çalıştı.



KRİZ TETİKÇİLİĞİ

Avrupa ekonomik krizden kıvranırken, Alman gazetesi Bild skandal röportajda gözünü Türkiye'ye dikerek defalarca "ekonomik kriz" vurgusu yaptı. Erdoğan'ı ve yönetimini skandal ifadelerle tanımlayan gazete, Türkiye'ye karşı medyada yürüttüğü algı operasyonlarıyla biliniyor.

Söz konusu gazete Türkiye'ye karşı kurulan en büyük kaos tezgahlarından biri olan Gezi olayları sırasında da Erdoğan ve Türkiye karşıtı Türkçe yayınlar yapmıştı.

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