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AKM'nin bir duvarı müzeye konulacak

Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal, yıkılan AKM'nin bir duvarının müzede sergileneceğini söyledi.

Yaşam / 01 Haziran 2018 Cuma 09:52
AKM'nin bir duvarı müzeye konulacak

Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) yıkım çalışmaları yaklaşık 3,5 ay sonunda tamamlandı. AKM'nin ayakta duran son bölümü de geçtiğimiz günlerde yıkıldı.

Hürriyet gazetesinden Vahap Munyar'a konuşan Yeni Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Naci Topsakal, yıkımla ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.
 
Cep telefonundan içinde midye ve istirideya kabuğu olan bir beton patçasını gösteren Topsakal, ' AKM'nin ilk yapıldığı ve yangın sonrası elden geçirildiği dönemde 1999 depremi sonrası düzenlenen yönetmeliğe benzer bir mevzuat yoktu. O dönemde inşaatlarda genellikle deniz kumu kullanılıyordu. AKM'nin betonundan midye-istiridye kabuğu çıkması normal.' ifadelerin kullandı.


 
AKM'nin bütün objelerini topladıklarını ekleyen Topsakal, 'Hatta, bir duvarı da blok halinde kesip ayırdık. Bir müze yapılacak. AKM'de kullanılan malzemeler, objeler ve sözünü ettiğim duvar o müzede sergilenecek.' şeklinde konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Yıkım ÇalışmalarıAtatürk Kültür Merkezi


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