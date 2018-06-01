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AK Parti'nin kampanya videosunda birlik mesajı

AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı 'Sen ben değil, biz olmayı bildik.' mesajlı videosu 'türkiyevakti' adlı sosyal medya hesabından paylaşıldı

Siyaset / 01 Haziran 2018 Cuma 00:06
AK Parti'nin kampanya videosunda birlik mesajı
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AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanacağı "Sen ben değil, biz olmayı bildik." içerikli videosu yayımlandı.

AK Parti tarafından seçim çalışmaları çerçevesinde oluşturulan "türkiyevakti" adlı Twitter hesabından, seçim kampanyası kapsamında hazırlan video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Sen ben değil, biz olmayı bildik. Şimdi dünya ve düzen değişiyor. 24 Haziran'da el ele verdiğimizde birlik hikayemiz yeniden başlıyor." ifadelerine yer verildi.

Videonun son kısmında, Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı da yer alıyor. Kaynak : AA

Ak PartiCumhurbaşkanıTwitterSeçim KampanyasıRecep Tayyip Erdoğan


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