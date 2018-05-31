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ABD tehdit etti! Yok etmekte deneyimliyiz

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Korgeneral Kenneth F. McKenzie, Çin’in, Güney Çin Denizi'ndeki adaları silahlandırmasına ilişkin, 'ABD ordusu Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir' dedi.

Dizi Kesitleri / 31 Mayıs 2018 Perşembe 23:59
ABD tehdit etti! Yok etmekte deneyimliyiz

Korgeneral McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Dana White ile haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı.

YOK ETMEKTE DENEYİMLİYİZ

Bir gazetecinin, Çin’in ihtilaflı adaları silahlandırmasına karşı ABD’nin bu adalara askeri bir operasyonda başarısının ihtimalinin ne kadar olduğunu sorması üzerine McKenzie, “ABD ordusu, Batı Pasifik'te küçük adaları yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir.” ifadesini kullandı. Bu açıklamanın, Çin’e bir mesaj olarak yorumlanıp yorumlanmayacağının sorulması üzerine McKenzie, "II. Dünya Savaşı’nda küçük ve izole edilmiş adaları yok etmekte çokça deneyim edindiğimiz bir gerçektir. Dolayısıyla bu, ABD ordusunun daha önce de yaptığı temel bir yetkinliğidir. Bunu tarihi bir gerçeği ifade etmek dışında okumamak gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Savunma Bakanlığı


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