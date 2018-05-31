Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sakarya, Muğla ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Muş, Bitlis ve Ağrı çevreleri, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi, Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla, Tokat çevreleri, Denizli'nin güney, Erzincan'ın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri, öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24



İstanbul: Parçalı bulutlu 26



İzmir: Parçalı bulutlu 29



Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor) 30



Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 25



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde kuvvetli (21-50 km/m2.) olması bekleniyor) 23



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 Kaynak : İHA