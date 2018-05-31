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Soyuz 5 ve Angara- A3'ü geliştirecekler

Rusya Federal Uzay Ajansı, Soyuz 5 ve Angara-A3 fırlatma araçlarını en üst sınıfa taşıyacaklarını açıkladı.

Teknoloji / 31 Mayıs 2018 Perşembe 12:08
Soyuz 5 ve Angara- A3'ü geliştirecekler

Rusya Federal Uzay Ajansı, orta sınıf fırlatma aracı olan ve ilk olarak 15 Ocak 1969'da Sovyetler Birliği döneminde uzaya fırlatılan Soyuz 5 uzay aracı ve 1992'de üretilen fırlatma roketi olan Angara-A3'ü geliştirecek.

Soyuz 5 ve Angara A3'ten önce yine Fregat-SBU ile Soyuz 2, Soyuz 3 ve Soyuz 4 gibi fırlatma araçları geliştirilmişti. Rusya Federal Uzay Ajansı Genel Müdürü Sergei Antonovich Lemeshevsky yaptığı basın toplantısında, “Soyuz 5 ve Angara A3 modelli fırlatma araçlarımız için gerekli çalışmaları yapıp, bu modellerimizi orta sınıf fırlatma araçlarından üst sınıf fırlatma araçlarına yükselteceğiz” dedi.

Yapılan toplantının ardından Lemeshevsky ve bilim adamları uzay roket ve güçlendiricilerini inceledi. Kaynak : İHA

Bilim Adamları


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