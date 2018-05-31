Savcı Sayan'dan güldüren paylaşım...

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren CHP eski MYK üyesi Savcı Sayan bu kez de Muharrem İnce'yi kızdıracak bir açıklamada bulundu.



RAMAZAN'DA BİRA İÇEN MUHARREM'DEN ABDESTSİZ GEZMEYEN MUHARREM'E...



Twitter'dan açıklama yapan Sayan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 yılda hiç bir şey yapmamışsa bile Kur'an-ı yasaklayan bir CHP'den, ayetlerle açılış yapan bir CHP ve Ramazan'da bira içen Muharrem'den abdestsiz gezmeyen bir Muharrem çıkarmışsa bunun için bile desteklenir' ifadelerini kullandı.



Sayan 'bir insanı kurtarmak insanlığı kurtarmaktır' dedi.



Sayın Erdoğan 15 yılda hiçbir şey yapmamışsa bile,Kuranı yasaklayan bir CHP'den, ayetlerle açılış yapan bir CHP ve Ramazanda bira içen Muharrem'den abdestsiz gezmeyen bir Muharrem çıkarmışsa bunun için bile desteklenir.Bir insanı kurtarmak insanlığı kurtarmaktır. — Savcı Sayan (@SavciSayan) 30 Mayıs 2018