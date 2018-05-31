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Ruslar: Türkiye'ye parayı kısa sürede yatıracağız

Gazprom Export yetkilisi Mihail Malgin, Gazprom ve Botaş arasında uzlaşma yapılan tahkim süreci kapsamında Türkiye'ye yapılacak 1 milyar dolarlık ödemenin büyük bölümünü, en kısa sürede yatıracaklarını söyledi.

Ekonomi / 31 Mayıs 2018 Perşembe 00:02
Ruslar: Türkiye'ye parayı kısa sürede yatıracağız

Türkiye ile yapılan tahkim anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gazprom Export yetkilisi Mihail Malgin, "Uzlaşma yapılan tutarın büyük bölümü en kısa sürede yatırılacak. Geri kalan küçük bölüm, gelecekte yapılacak gaz sevkiyatlarına indirim olarak yansıtılacak" dedi.

Gazrpom'dan geçen hafta yapılan açıklamada, "Gazprom Export ile Botaş arasında, Rus doğalgazının Türk tüketicilerine tedarikini kapsayan kontratların şartlarıyla ilgili tahkim sürecinin mahkeme dışında çözüme kavuşturulması için belgeler imzalandı. Tahkim süreci en kısa zamanda sonlandırılacak" ifadelerine yer verilmişti.

ERDOĞAN ‘BU İKİ YIL İÇİN ÜLKEMİZE 1 MİLYAR DOLAR ÖDEME YAPILACAK' DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatında indirim talep etmiştik. 2015 ve 2016 yılları için geçerli olmak üzere Rusya'dan aldığımız doğalgaz yüzde 10.25 indirim mutabakatına vardık. Bu iki yıl için ülkemize 1 milyar dolar ödeme yapılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'dan sonra Enerji Bakanı Berat Albayrak da Rusya'nın ödemeyi seçimlerden önce yapacağı ve bu meblağın Hazine'ye geçeceği bilgisini paylaşmıştı.

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