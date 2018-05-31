Ramazan ayında sağlıklı beslenme için 10 altın öneri

Ramazan ayı ile birlikte yaz sıcaklarının da etkili olduğu şu günlerde, dengeli ve sağlıklı beslenmek daha fazla önem kazanıyor. Ramazan ayında sağlıklı beslenmek adına besin seçimlerine daha fazla dikkat etmek gerektiğini belirten Medicana Bursa Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğba Küçük, 'Uzun süren açlık, sıcak havalar ve fiziksel aktivite düzeyinin düşmesi metabolizma hızının yavaşlamasına sebep olur. Ramazan öncesi düzenli spor yapan kişiler spor yapmayı bıraktıklarında, fiziki görünümlerinde olumsuz etkiler görülebilir. Bu yüzden hem metabolizma hızımızı yükseltmek hem de kilo artışına engel olmak için aktivite düzeyimizi arttırmak gerekir. Protein içerikli gıdalar, uzun süreli tok kalmaya ve kas kayıplarının önüne geçmeye fayda sağlamaktadır. Bu sebeple proteinden zengin gıdaların tüketimi çok önemlidir' dedi.



Özellikle ramazan ayında yapılan en büyük hatanın sahur öğünü yapılmadan oruç tutulması olduğunu belirten Dyt. Tuğba Küçük, 'Bu durum açlık süresini daha da uzatarak metabolizmanın daha çok yavaşlamasına, kan şekerinde düşüşe, kan basıncında da artış ya da azalmaya yol açabiliyor. Bu durum sonucunda halsizlik, uyku hali ve çabuk yorulma gibi şikayetler gözlemlenebilmektedir. Bu yüzden sahur programında özellikle yumurta, süt, peynir gibi protein içeriği yüksek gıdaların tüketimine önem verilmeli ve sahur öğünü mutlaka atlanmamalıdır. Ramazan, bayram, tatil ne olursa olsun günlük almamız gereken enerji, protein, vitamin ve mineral oranları değişmez. 10 altın öneri ise, mutlaka sahura kalkılmalı. Sahurda tok tutucu hafif bir kahvaltı yapılmalı. İftar ve sahur arasına iki ya da üç öğün konulmalı. Sahur ve iftarda bol miktarda su içilmeli. İftarda kan şekerini dengeleyecek sağlıklı besin seçimi yapılmalı. Kızarmış ve tuzlu besinler tüketilmemeli. İftar sofrasında yemeğin değil, sohbetin tadı çıkarılmalı. Çay, kahve, meyve suyu, asitli-gazlı içeceklerin tüketimi azaltılmalı. Şerbetli tatlılar yerine sütlü-hafif tatlılar tercih edilmeli. İftar sonrası mutlaka yürüyüş yapılmalı' diye konuştu.



Kaynak : İHA