Para ve hediye için eşini aldattı

Beyaz TV Nur Viral'in sunduğu Hayatta Her Şey Var programında bir izleyicinin anlattıkları bu kadar da olmaz dedirtti.



15 YAŞ BÜYÜK KADINLA ALDATTI



23 yaşında 3 çocuk annesi olduğunu söyleyen izleyici 30 yaşındaki eşinin kendisini 45 yaşındaki bir kadınla aldattığını söyledi.



3 ay önce doğum yaptığını söyleyen kadın, eşinin sürekli kendisini dışladığını ifade etti.



HEDİYE VE PARAYLA KANDIRDI



Eşinden aldığı telefonda kadınla fotoğraflarını ele geçirdiğini belirten kadın, eşinin 45 yaşındaki kadın tarafından hediye ve parayla kandırıldığının altını çizdi.



Kadının anlattıklarına stüdyoda şok etkisi yaratırken, kimse tepkisini saklayamadı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel