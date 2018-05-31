Ömür Varol: Ne ayaksınız siz

Tatil bahanesiyle boşandığı eşinden olan 6 yaşındaki kızını Almanya'ya götüren ve 10 aydır göndermeyen şahıs yaşananları haber yapan muhabiri tehdit etti.



“Beni bu numaradan bir daha rahatsız etmeyin” diyen şahıs “Yoksa başka türlü konuşuruz. Ben İstanbul Ümraniye çocuğuyum. Bana bu numaralar sökmez. Sizi bulurum, durumunuz pek iyi olmaz” dedi.



Yaşananlar Ömür Varol'la Beyaz Gazete programında gündeme geldi. Tehdit dolu mesajlara tepki gösteren Varol, semtlerle özdeşleşen çıkışlara anlam veremediğini ifade ederek “Ne olacak yani? Teksas mı burası? O beyefendi bu tehdidin hesabını vermeli. Türkiye'ye gelirse polis onu almalı. Ne ayaksınız siz. Bırakın bu ucuz ayakları” şeklinde konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel