Muharrem İnce sağcıları rencide etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Hakkari mitinginde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitinglerinin aksine Türk bayrakları görüldü.



Hakkari'de toplanan kalabalığa hitap eden İnce kendini kürsünün büyüsüne kaptırıp solu övmeye kalkışınca kendisini dinlemeye gelenlerin yarısını rencide etti.



İnce Demirtaş'ın adını andıkça alandan sloganlar yükseldi. Yani İnce'yi sinlemeye gelenlerin çoğunluğu CHP'li değil aksine HDP'liydi. Ve İnce de bunun farkındaydı konuşmasının çoğunluğunda ‘Sandıkta beni de unutmayın' mesajı verdi.











Kaynak : Beyaz Gazete Özel