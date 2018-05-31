Muharrem İnce'nin BMW fabrikasında o fotoğrafı ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin katıldığı bir canlı yayın programında yerli otomobil projesiyle ilgili yaptığı açıklamalar sırasında 'BMW Fabrikasını gezdim, müthişti çok etkilendim' diyerek öve öve bitiremediği fabrikada çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı.



YERLİ OTOMOBİL ZAMAN KAYBI



Alman'ın otomobilini öve öve bitiremeyen İnce, diğer yandan büyük bir çelişki ile Türkiye'nin dev projelerini tek tek durduracağını açıkladı. Yerli otomobil için zaman kaybı diyen ince bu projeyi de devam ettirmeyeceğini söyledi.



TEK DERTLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROJELERİNİ DURDURMAK



Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'te Seçime Doğru Özel programına katıldı. İnce burada yaptığı açıklamada, 'Kanal İstanbul işine girişmeyeceğiz. Memleket bu durumdayken Kanal İstanbul'un bize ne getirisi olacak. Şirketler iflas ediyor, memleket batıyor. Ben orada hafriyat mı yapacağım. Ne işimiz olur? Tabi ki durduracağız.' dedi.



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