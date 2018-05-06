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Muharrem İnce'den TRT'ye tehdit

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ilk mitinginin özel haber kanallarının yanısıra devletin kanalı TRT'de de yayımlanmamasına tepki gösteririken TRT'yi tehdit etti.

Güncel / 06 Mayıs 2018 Pazar 01:54
Muharrem İnce'den TRT'ye tehdit
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Yalova mitinginin ardından Balıkesir'e geçen CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur' dedi.

'ELEKTİRK FATURAMDAN PAY KESİYORSUNUZ'

Memleketi Yalova'da başlattığı seçim çalışmalarına, eşi Ülkü İnce'nin memleketi Balıkesir'de devam eden İnce, Erdek ilçesinde meydanda kurulan miting alanında vatandaşlara seslendi:

''Bugün Yalova'da miting yaptık. Ben Yalova'da 40 yıldır böyle kalabalık görmedim. Ama TRT de mitingi görmemiş. Bu son uyarım, bir daha uyarmayacağım. TRT babanızın çiftliği değildir. TRT 80 milyonundur. Hepimizin TRT fonundan paralarımız kesilir. O zaman CHP'lilerin, bizlerin elektrik faturalarından pay kesmeyin. Bugün daha haram etmiyorum.

'MİLLETVEKİLLERİYLE ORAYA GELİRİM, KAÇMAYIN SONRA'

''Baştan söylüyorum. Eğer bugün ki görüntüleri de görmezse hafta içi 130 milletvekiliyle TRT'ye geliyorum haberiniz olsun kaçmayın sonra.''

DAHA ÖNCE DE BASMIŞLARDI

Levent Gök'ün başını çektiği CHP Milletvekillerinden oluşan bir grup TRT Genel Müdürlüğü'nü daha öncede basmış ve  randevuları olmadığı halde Genel Müdür Şenol Göka'nın makamına girmeye çalışan milletvekilleri kapıyı kırma tehdidinde bulunmuştu. 


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