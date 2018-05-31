Muharrem İnce'den skandal tehdit: Sıra onlara da gelecek...

İKTİDARI AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ
Nagehan Alçı'nın ‘FETÖ'cülerin işbirlikçileri kimler?Şu anda iktidarda olanlar mı?” sorusu üzerine İnce “Siyasi ayağı. Onlarda girecek sırayla bu işler.” şeklinde konuştu.
İNCE FETÖ'YE DESTEK VEREN CHP'LİLERİ UNUTTU MU?
2012 yılından bu yana süren FETÖ mücadelesinde atılan adımlara destek olmak bir yana FETÖ'nün mağdur olduğu iddiasıyla tüm kuruluşlarında adeta nöbet tutan CHP ve HDP bugün 'Biz söylemiştik' diyerek Cumhurbaşkanı
ve iktidarı suçlamaya devam ediyor. Peki gerçekler böyle mi? İşte CHP-HDP hattının FETÖ yakınlaşmasına ait 'çok yakın tarih' belgeleri....
KEMAL KILIÇDAROĞLU
Fetullahçıların ulusal güvenliği tehdit eden bir terör örgütü
ilan edilmesine rağmen FETÖ kanalında boy gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
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OKTAY EKŞİ
Zaman Gazetesi'nde yapılmak istenen aramalara karşı soluğu Zaman binasında bulunan FETÖ'nün medya imamı Ekrem Dumanlı
'nın yanında alan CHP'li Oktay Ekşi
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MAHMUT TANAL
Milletin bağışladığı Kurban, zekat
, himmet gibi paraların örgüt için kullanıldığı Bank Asya
'nın kayyuma devredilme haberini alır almaz soluğu FETÖ'cülerle birlikte bir Bank Asya
şubesinde alan CHP'li Mahmut Tanal
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ENİS BERBEROĞLU… EREN ERDEM
Polise ve yargıya giriş izni vermemek için sözde direniş gösteren FETÖ imamı Ekrem Dumanlı
'nın yanında 2 CHP'li... Eren Erdem
ve Enis Berberoğlu
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BARIŞ YARKADAŞ
CHP'li Barış Yarkadaş
Bugün Gazetesi ve Bugün TV'nin kapatılmasına karşı FETÖ özgürlüğünün yanında!.
ŞAFAK PAVEY
CHP'li Şafak Pavey
Bugün TV anakumandasında firari FETÖ'cü Tarık Toros ile birlikte Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ı diktatörlükle suçlarken....
4 CHP'Lİ FETÖ KANALI EYLEM YAPTI
4 CHP'li bir arada... Sezgin Tanrıkulu
, Şafak Pavey
, Barış Yarkadaş
ve Eren Erdem
Bugün ve Zaman için sokaklarda eylem yapıyor....