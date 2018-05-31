LGS öğrencilerine psikolojik destek

Diyarbakır'da daha çok dezavantajlı gençlere yönelik hizmet veren Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği liseye giriş sınavına katılacak öğrencilere heyecan ve motivasyon konusunda seminer verdi. Psikolog Sadık Sun tarafından verilen seminerde öğrencilere, kaygı, heyecan, motivasyon konuları ve üstesinden gelme yöntemleri anlatıldı.



Konu ile ilgili bilgi veren Leonardo da Vinci Eğitim Kültür Sanat Derneği Başkanı Mehmet Tekin, yıl boyunca öğrencilere ücretsiz kurslar verdiklerini söyledi.



Tekin, “Kayapınar Halk Eğitim Merkezi ve derneğimizin organizasyonu ile öğrencilerimize liseye giriş sınavı öncesinde destek olmak amacıyla bir seminer verdik. Bu seminerde psikolog Sadık Sun hocamız öğrencilere kaygı, heyecan ve motivasyon ve üstesinden gelme yöntemleri ile ilgili bilgilerini paylaştı” dedi.



Kaynak : İHA