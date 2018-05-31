Lavrov Kuzey Kore lideri ile görüştü

Kuzey Kore'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede iki liderin bölgesel ve uluslararası konuları ele aldığı aktarıldı. Kore Yarımadası ve diğer bölgesel konular hakkında görüş alışverişi yaptıkları da aktarıldı. Kuzey Kore lideri, “ABD'nin hakimiyetine güçlü bir şekilde karşı olan Rusya'nın şu an yürüttüğü siyaseti takdir ediyorum. Bu konuda Rusya ile her zaman görüşmeye hazırız” ifadelerini kullandı. Lavrov'un ise Kuzey Kore Liderini Rusya'ya davet ettiği belirtildi. Ayrıca Lavrov, Kuzey Koreli mevkidaşı Lee Yong-ho ile de görüşme gerçekleştirdi.



Öte yandan Rus Bakan Lavrov'un bu ziyareti Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği üçüncü resmi ziyaret. Lavrov, 2004 ve 2009 yıllarında Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştirmişti.



(Şehriyar İmanbeyli/İHA) Kaynak : İHA