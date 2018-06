Kosovalı Bakandan 24 Haziran çağrısı

“Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri büyük önem taşıyor. Türkiye'de yaşayan tüm Boşnaklara çağrıda bulunuyorum. Türkiye'yi en iyi yönetecek olana oy vermeleri gerekiyor. En iyi olan da şimdiye kadarki çalışmaları ile kendini gösterdi.”



Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili ve Milletvekili Müfera Şinik, Kosova Milletvekilleri Fikrim Damka, Veton Berisha, Emilija Redzepi, ve Kosova Ankara Büyükelçiliği Başkâtibi Gülşen Bölükbaşı'nı Yerli Düşünce Derneği'nin düzenlediği iftar organizasyonunda misafir etti.



KOSOVALI BAKANDAN 24 HAZİRAN İÇİN TÜRKİYE'DEKİ BOŞNAKLAR'A ÇAĞRI



Türkiye'nin Kosova için yaptıklarına minnettar olduklarını belirten Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini şu sözlerle belirtti:



“Türkiye'deki 24 Haziran seçimleri büyük önem taşıyor. Türkiye'de yaşayan tüm Boşnaklara çağrıda bulunuyorum. Türkiye'yi en iyi yönetecek olana oy vermeleri gerekiyor. En iyi olan da şimdiye kadarki çalışmaları ile kendini gösterdi. Bu sayede Kosova-Türkiye ilişkileri mükemmel düzeyde artarak devam edecektir” şeklinde konuştu

.

“TÜRKİYE DOST VE KARDEŞ ÜLKE KOSOVA VE KOSOVA HALKININ YANINDADIR”



Türkiye'nin Kosova'nın kalkınma hamlesinde büyük yatırımlar yaptığını belirten Topçu “Kosova'nın yıllık 3.3 milyar avroluk yatırımının 400 milyon avroluk yatırımı Türk yatırımıdır. Bu yatırım aynı zamanda doğrudan bir istihdam yatırımıdır” diye belirtti.



“Küresel Terör örgütü FETÖ ile Türkiye'nin tek başına, diğer ülkelerinde güvenliği için yaptığı mücadele için, bazı yöneticilerin ve siyasilerin gaflet içinde sözleri, açıklamaları ve davranışları olduysa da, biz bugün burada Kosovalı kardeşlerimizle beraber olduğumuz gibi; Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle, dost ve kardeş ülke Kosova'nın ve Kosovalı kardeşlerinin yanında kıyamete kadar durmaya devam edecektir. Bunun gerekçesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde ‘unutmayın, Türkiye Kosova'dır, Kosova Türkiye'dir' sözleriyle ifade etmişti.”







“24 HAZİRAN'DA KOSOVA'DA VE DİĞER ÜLKELERDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIMIZDAN YÜKSEK KATILIM VE DESTEK BEKLİYORUM”



24 Haziran'da yapılacak seçimler için Kosova'da bulunan ve diğer ülkelerde oy kullanacak Türk vatandaşlarına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu “24 Haziran'da yurt dışında oy kullanacak kardeşlerimizden yüksek bir katılım ve destek bekliyorum.Cumhur ile cumhuriyet için, yerli siyaset, milli devlet için, ülkemiz ve medeniyet coğrafyamız için, istiklal ve istikbalimiz için ‘Cumhur İttifakı'na desteklerini bekliyorum” şeklinde konuştu.







“24 HAZİRAN'DA ATAVATANIMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞINA İNANCIM TAMDIR”



Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkan Vekili Müfera Şinik Türkiye'nin güçlü olmasının Balkanlar'ı ve tüm gönül coğrafyamızı güçlü kılacağının altını çizerek “Türkiye'deki siyasi istikrarın varlığını koruyarak, artarak devam edeceğine inanıyoruz. Yapılacak olan 24 Haziran seçimlerinin ata vatanımızın gücüne güç katacağına inancımız tamdır” dedi.

“1999 Kosova Savası öncesi ve sonrası, bağımsızlığımızın ilanında hemen ilk tanıyan ülkenin Türkiye olmasının, Kosova Türk temsilcisi olarak haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyorum. Mazlumun yanında zalimin karşısında olan Türkiye'ye minnettarız.”



“ALLAH TÜRK DEVLETİ VE MİLLETİNDEN RAZI OLSUN”



Kosovalı Milletvekili Fikrim Damka güçlü bir Türkiye'nin Balkanlar'da barışın teminatı demek olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti Balkanlar'da din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın, herkesin yanında olmaya devam etmektedir. Daha geçen hafta Türkiye, 2 milyon değerinde yoğun bakım ünitesini Kosova vatandaşlarına kazandırdı” şeklinde konuştu.



“ERDOĞAN'IN KOSOVA'NIN BAĞIMSIZLIĞI İÇİN YAPTIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ”



Milletvekili Emilija Redzepi Türkiye Cumhuriyeti'nin her açıdan bir dünya gücü olduğunu belirterek “Kosova'da yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcılara ihtiyacımız var.Ayrıca halk olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayip Erdoğan'ın Kosova'nın bağımsızlığı için yaptıklarını, sunduğu katkıları hiçbir zaman unutmayacağız. Seçimlerde kendisine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.



“Türkiye'nin güçlü olması birililerini rahatsız ediyor. İyiliğinizi istemeyen herkese direnmek için güçlü bir dış politika ile her anlamda yeterince güçlü, modern bir devletiniz var. Hepimiz Bosna'da neler olduğunu biliyoruz, Srebrenica'daki katliamı, Kosova'da yaşananları biliyoruz. Müslüman ülkelerin etrafına duvar örmeye çalışanlar lider ülke Türkiye'yi hep bir tehdit olarak göstermeye çalışıyorlar.”



“ERDOĞAN İNSAN HAKLARI SAVUNUCULUĞU İLE TANINIYOR”



Kosova ile Türkiye'nin tarihsel bağlarına dikkat çeken Kosova Cumhuriyeti Milletvekili Veton Berisha “Türkiye Kosova'ya her zaman destek sundu. Türkiye'nin bizi kendisine çok yakın ve bir kardeş olarak görmesi Mısırlı topluluğu olarak bizim kendimizi çok iyi hissetmemizi sağlıyor” dedi.



“24 Haziran seçimlerini şimdiki lider Recep Tayip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyoruz. Kendisi uluslararası arenada kendisini kanıtlamış bir lider. Sayın Erdoğan Türk-İslam dünyasında insan hakları savunuculuğu ile tanınıyor.”