Bakan Soylu, partisince Araklı ilçesinde düzenlenen mitingde, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım'ın selamını iletti.



Araklılıların ve Trabzon'un kendilerine her zaman güçlü destek verdiğini belirten Soylu, Trabzon'a yapılan yatırımlara değindi.



Soylu, sadece Trabzon için değil, Türkiye için de çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:



“Sizin evlatlarınız, sizin vekilleriniz o hainlere karşı mecliste dimdik durdu. Biz Kato'da, Gabar'da o hainlere nefes aldırmayan jandarmamızla, özel harekatımızla, polisimizle yan yana omuz omuza durduysak, bunu sizin verdiğiniz destekle, ilhamla başardık. Oradaki annelerin 12-13 yaşındaki evlatları artık dağa kaçırılmıyor diye bu devlete ettiği ne kadar hayır duası varsa bilesiniz ki bunlarda sizin payınız daha çoktur. Yıllardır bu milletin evlatlarını şehit eden o PKK terör örgütünün ümüğünü sıktıysak, o FETÖ'cü hainlerin inlerine girdiysek, uyuşturucu satıcılarının okul önlerinde çocuklarımızı zehirlemek için pusuya yatmış o ölüm tacirlerinin tepesine çöktüysek biz bunu önce Allah'ın inayeti, sonra da şurada bulunan aziz ve asil hemşehrilerimiz sayesinde yaptık.”



- 'En küçük bir boşluk bırakmıyoruz'



Yıl başından 21 Mayıs'a kadar 481 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdiklerini anlatan Soylu, şunları kaydetti:



“Bunların bir de üst düzey de dedikleri elebaşları var. Bu listeden de bizim evlatlarımız hafta başından beri 4 tane daha aldılar. 2018 itibarıyla toplam 33 üst düzey terörist etkisiz hale getirildi. Böyle bir şey yoktu, kırmızı listeden en üst terörist listesinden son 6 ayda 7 teröristi etkisiz hale getirdik. Şaşkına çevirildiler ve yıl başından bugüne kadar sadece orada değil, bu uyuşturucu milletimizin canını yakıyor ya biz de onların canını yakıyoruz. 7 bin 698 tane uyuşturucu satıcısını yıl başından itibaren cezaevine gönderdik, tutukladık. Geçen sene de toplam 22 bin tanesini gönderdik, sayıyı birden cezaevinde 60 bin uyuşturucu satıcısına çıkardık.”



Teröristlere nefes aldırmadıklarına dikkati çeken Soylu, 'Ne PKK'sına, ne DHKPC'sine, ne DEAŞ'ına ne FETÖ'cüsüne nefes aldırmıyoruz. Şehirlerimizin güvenliği için bekçiler alıyoruz, polis teşkilatımızı, jandarmamızı, sahil güvenliğimizi güçlendiriyoruz. Hiçbir eksik bırakmıyoruz. Uçaksa uçak, helikopterse helikopter, yeni personelse yeni personel, hiçbir noktada en küçük bir boşluk bırakmıyoruz. “ diye konuştu.



Dün 6 silahlı insansız hava aracının da teslim alındığını dile getiren Soylu, 'Bunlar yerli, milli, Türk evlatlarımızın ürettiği. Geçen ay yine 3 Atak helikopter aldık, Atak helikopteri de kendimiz üretiyoruz.' dedi.



Seçimlere ve HDP'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Soylu, 'Onların geçen seçimde ne söylediklerini biliyorsunuz değil mi? O PKK'nın partisinin, hatırlıyor musunuz ne söylediklerini, böyle musluk gösterdiler içinden kan akıttılar hatırladınız mı? Yani bizi tehdit ettiler ama biz onlara ne cevap verdik hatırladınız mı bunu? Biz ordan sizin gibi onlar gibi alçakça, haince kan akıtmadık, orada yaşayan kardeşlerimiz için temiz su akıttık. Bunu kime söylüyorum biliyor musunuz? Demirtaş hapisten çıksın diyenlere söylüyorum.” ifadelerini kullandı.



Temel Karamollaoğlu'nu da eleştiren Soylu, “Sana yazıklar olsun, biz terörle boşuna mı mücadele ettik. Bu evlatlarımız boşuna mı şehit oldu, şuradan niye şehit olan evlatlarımızın arkasında hep beraber saf tuttuk da tekbirlerle beraber ay yıldızlı bayrakla beraber biz onları gönderdik. Onlara nasıl hesap vereceğiz. Yazıklar olsun.” diye konuştu.



Soylu, şöyle devam etti:



“Milliyetçiyim diye geçinen Meral Akşener aynısını söylüyor, 'Demirtaş hapisten çıksın', Muharrem İnce aynısını söylüyor, 'Demirtaş hapisten çıksın'. Ömründe bir tane şehit annesi, babası kucakladılar mı ilk haberi verdiler mi acaba. Bir sorun bana bakalım, ezildiler mi her şehit annesini ve babasını ararken. Ezildim neden ezildim biliyor musunuz? O haberi vermekten değil, o şehit annesinin 'başınız sağ olsun' dedikten sonra ‘bakanım benim bir evladım daha var, vatanıma kurban olsun sen üzülme' diye beni ezmesinden ezildim. Lanet olsun onların siyasetine bu memleket bu kadar ucuz mu bedava mı nasıl hesap vereceğiz?



Bunların derdi ne biliyor musunuz? Muharrem İnce hadi HDP ile iş tutmasına bir şey söylemiyorum. Onlar buna açıktırlar yani hiçbir şey söylemem, milletimize söyleriz kararı millet verir ama Saadet Partili kardeşlerime söylüyorum elinizi vicdanınıza koyun, bu ülkede Tayyip Erdoğan özgürlüğün, demokrasinin, hukukun, Türkiye'nin kalkınmasının ve büyümesinin önünü açtı, elinizi vicdanınıza koyun. Hepimiz 28 Şubat süreçlerini geçirmedik mi? Burada hanımefendiler var, başörtülülere ötekileştirme muamelesi yapmadılar mı? Bu ülkede insanlarımızı sadece namaz kılıyorlar diye şu dizlerindeki bolluklardan dolayı fişlemediler mi? Peki bu aynı zihniyet değil mi? Ne kompleksiniz var da bu zihniyetin çatısının altına giriyorsunuz da bir de oradan bu zihniyetin çatısının altına girmekle kalmayıp, öteki taraftan bu şer ittifakının içerisinde başka bir şer odağına daha bir şekilde alkış tutmaya çalışıyorsunuz. 'Demirtaş çıksın diyorsunuz', böyle bir şey olabilir mi? Sıkışınca, işiniz düşünce Sayın Cumhurbaşkanımızın kapısında soluğu alıyorsunuz ama en ufak bir fırsatı bulduğunuz andan itibaren de hemen öteki tarafa doğru geçmeye çalışıyorsunuz. Ben bunu söyleyeyim, bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu doğru bir şey değildir. Bu Saadet Partili kardeşlerim bu tercihi yapanlara ne olursunuz sorun, 'siz kime sordunuz da Demirtaş çıksın diyorsunuz, siz kime sordunuz da bu ülkenin temel değerleriyle çatışanlarla beraber el ele tutuştunuz ' diye bunlara bir sorun. Her şey siyasette kazanmak, her şey 600'de 1, 600' de 2'nin sahibi olabilmek değildir. Erdemli, ilkeli, ahlaklı siyaset yapabilmektir ve bunu ortaya koyabilmektir.'



Soylu, 24 Haziran seçimlerinin önemine dikkati çekerek, yeni sistemle alakalı bilgilendirmede de bulundu.



Kaynak : AA