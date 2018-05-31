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Kılıçdaroğlu'na 'Gezi' cevabı...

Gezi'nin savunucusu CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmek bilmiyor.

Siyaset / 31 Mayıs 2018 Perşembe 14:12
Kılıçdaroğlu'na 'Gezi' cevabı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi'nin 5. yılında yaptığı açıklamada 'Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi' demiş tepkileri üzerine çekmişti.

Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'dan geldi.

Pazarcı 'Kılıçdaroğlu, 5. yılında 'Gezi olayları demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi' demiş. Oysa Gezi, milli iradeye karşı bir kalkışmaydı. Vandallık ve barbarlıktı. Öncüleri yasa dışı örgütlerdi. Arkasında ise Soros gibi ülke düşmanları vardı. Başarısız bir darbe girişimiydi' ifadelerini kullandı.

İşte Emin Pazarcı'nın o açıklamaları;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

SorosKemal KılıçdaroğluEmin PazarcıGezi Parkı


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