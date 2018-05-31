Kılıçdaroğlu'na 'Gezi' cevabı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi'nin 5. yılında yaptığı açıklamada 'Gezi direnişi; dayanışmaya, barışa, kardeşliğe ve demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi' demiş tepkileri üzerine çekmişti.



Kılıçdaroğlu'na bir tepki de Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'dan geldi.



Pazarcı 'Kılıçdaroğlu, 5. yılında 'Gezi olayları demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi' demiş. Oysa Gezi, milli iradeye karşı bir kalkışmaydı. Vandallık ve barbarlıktı. Öncüleri yasa dışı örgütlerdi. Arkasında ise Soros gibi ülke düşmanları vardı. Başarısız bir darbe girişimiydi' ifadelerini kullandı.



İşte Emin Pazarcı'nın o açıklamaları;



Kılıçdaroğlu, 5. yılında 'Gezi olayları demokrasiye adanmış bir millet hareketiydi' demiş.

Oysa Gezi, milli iradeye karşı bir kalkışmaydı. Vandallık ve barbarlıktı.

Öncüleri yasa dışı örgütlerdi. Arkasında ise Soros gibi ülke düşmanları vardı.

Başarısız bir darbe girişimiydi. — emin pazarcı (@eminpazarci) 30 Mayıs 2018

Gezi olayları bir kalkışma olmasa bile en azından;

Toplantı Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet,

İş ve çalışma hürriyetinin engellenmesi,

Huzur bozma,

Izrar,

Seyahat hürriyetini engelleme gibi suçları içerir.

Savcılar, savunanlarla ilgili suç ve suçluyu övmekten işlem yapmalı. — emin pazarcı (@eminpazarci) 30 Mayıs 2018