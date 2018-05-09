Kılıçdaroğlu 'Gel bakalım Muharrem' demişti! Erdoğan İnce'yi böyle ağırladı...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adayını kürsüye çağırırken, 'Eski bir öğretmen, yeni bir politikacı, Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya' dedi.



Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'yi takdim ederken bu şekilde hitap etmesi tepki çekmiş ve Kılıçdaroğlu'nun bu hareketi hem millet iradesine hem de Muharrem İnce'ye büyük bir saygısızlık olarak görülmüştü.



CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşme için randevu istemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İnce'nin görüşme talebine olumlu yanıt verdi. Erdoğan ve İnce'nin görüşmesi AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti.



Erdoğan ve İnce bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan konuğunu nazik bir şekilde ağırladı.







Kaynak : Beyaz Gazete Özel