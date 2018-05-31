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Irak'tan acı haber: 3 asker şehit

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde PKK ile çıkan çatışma sonu üç askerin şehit olduğunu açıkladı.

Güncel / 31 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
Irak'tan acı haber: 3 asker şehit

TSK'dan yapılan şöyle: '31 Mayıs 2018 tarihinde Irak kuzeyindeki operasyonlar esnasında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma neticesinde üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile tüm terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.'

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