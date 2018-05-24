USD (Alış - Satış) : 4,50 - 4,51 EURO (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31

İnce: Büyükelçiler, Erdoğan'a ne yapacağımı sordu

Muharrem İnce, geçtiğimiz gün AB büyükelçileriyle yaptığı görüşmede; büyükelçilerin Erdoğan'ı yargılayıp yargılamayacağını sorduğunu açıkladı

Güncel / 24 Mayıs 2018 Perşembe 22:20
İnce: Büyükelçiler, Erdoğan'a ne yapacağımı sordu
Video için tıklayın

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bu akşam CNN Türk'te yayınlanan Seçime Doğru Özel programına katılıp açıklamalarda bulundu.

İnce, kendine yöneltilen soruya verdiği cevapla AB'nin Türkiye üzerine kurduğu planları deşifre etti. Muharrem İnce, AB büyükelçilerinin kendisine seçildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ne yapacağını sorduklarını ifade etti.

'BENİM ERDOĞAN'LA İŞİM OLMAZ'

Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce; 'Erdoğan'ı yargılayacak mısın? Hayır. Benim Erdoğan'la ne işim olur. Bunu büyükelçiler de sordu. Benim yargılamak gibi bir görevim yok ama adil bir yargı düzeni kurmak gibi bir görevim var.' diye konuştu.



CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 2 gün önce AB büyükelçileri ile iftar yaptı. İnce, Nurol Plaza'da gerçekleştirilen iftar yemeğinde, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve AB büyükelçileriyle buluştu. Kaynak : Ensonhaber

Gülerce, İnce-FETÖ ilişkisini anlattı Gülerce, İnce-FETÖ ilişkisini anlattı Muharrem İnce: Önce barışacağız Muharrem İnce: Önce barışacağız Muharrem İnce'den skandal tehdit: Sıra onlara da gelecek... Muharrem İnce'den skandal tehdit: Sıra onlara da gelecek... İnce 'İftiranın daniskasını ben atarım' demişti haklıymış meğer İnce 'İftiranın daniskasını ben atarım' demişti haklıymış meğer Kriz patlak verdi! CHP'yi karıştıran olay Kriz patlak verdi! CHP'yi karıştıran olay Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım Muharrem İnce: Sözlerimin arkasındayım Kılıçdaroğlu'dan Veda Hutbesi çağrısı Kılıçdaroğlu'dan Veda Hutbesi çağrısı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı! Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin oy oranını açıkladı! Muharrem İnce kimden tavsiye aldı? Muharrem İnce kimden tavsiye aldı? Amerikalılar'dan Muharrem İnce'ye yeni mesaj Amerikalılar'dan Muharrem İnce'ye yeni mesaj Burhan Kuzu'dan Nagehan Alçı'ya övgü dolu sözler! Burhan Kuzu'dan Nagehan Alçı'ya övgü dolu sözler! Savcı Sayan'dan güldüren paylaşım... Savcı Sayan'dan güldüren paylaşım... Muharrem İnce'den skandal tehdit: Sıra onlara da gelecek... Muharrem İnce'den skandal tehdit: Sıra onlara da gelecek... Muharrem İnce'nin BMW fabrikasında o fotoğrafı ortaya çıktı Muharrem İnce'nin BMW fabrikasında o fotoğrafı ortaya çıktı Muharrem İnce: Yerli otomobil projesini devam ettirmem Muharrem İnce: Yerli otomobil projesini devam ettirmem Muharrem İnce'nin yalanı ortaya çıktı! Muharrem İnce'nin yalanı ortaya çıktı! İnce: Büyükelçiler, Erdoğan'a ne yapacağımı sordu İnce: Büyükelçiler, Erdoğan'a ne yapacağımı sordu İnce'nin gafı sonrası Fox TV'den ağır skandal İnce'nin gafı sonrası Fox TV'den ağır skandal Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam Atatürk'ün mezarını açtıracağım Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam Atatürk'ün mezarını açtıracağım Muharrem İnce sağcıları rencide etti Muharrem İnce sağcıları rencide etti Didem Arslan Yılmaz: Muharrem İnce ümidini kesmişti Didem Arslan Yılmaz: Muharrem İnce ümidini kesmişti Kılıçdaroğlu 'Gel bakalım Muharrem' demişti! Erdoğan İnce'yi böyle ağırladı... Kılıçdaroğlu 'Gel bakalım Muharrem' demişti! Erdoğan İnce'yi böyle ağırladı... Hüseyin Aygün'den Muharrem İnce'ye biralı göndeme Hüseyin Aygün'den Muharrem İnce'ye biralı göndeme Muharrem İnce'nin ilk işi cuma namazına gitmek olacak Muharrem İnce'nin ilk işi cuma namazına gitmek olacak

CumhurbaşkanıMuharrem İnceBüyükelçilerCumhurbaşkanı AdayıRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı