Hüseyin Aygün'den Muharrem İnce'ye biralı göndeme

CHP'de 24 Haziran'daki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak Muharrem İnce'yi gösterdi. İki kez Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı CHP Genel Başkan adaylığı seçimini kaybeden İnce, girdiği her seçimde Kılıçdaroğlu'nu mağlup eden Erdoğan'ın rakibi oldu.



Muharrem İnce'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olması tartışmalara neden olurken, eski CHP'li vekil Hüseyin Aygün İnce'ye sosyal medyadan gönderme yaptı.



Hüseyin Aygün Muharrem İnce'nin Ramazan ayında bira içtiği fotoğrafı paylaşarak “Hadi Sağlınıza” ifadesini kullandı.



İşte o tweet;







Kaynak : Beyaz Gazete Özel