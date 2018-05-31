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Hububat alım fiyatları açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2018 yılı hububat fiyatlarını açıkladı.

Ekonomi / 31 Mayıs 2018 Perşembe 15:13
Hububat alım fiyatları açıklandı

Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, TMO'nun alımları yine geçtiğimiz yıl aldığı Söylemiş Mahallesi'nde yapacağını belirterek, “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nce 2018 yılı hububat alım fiyatları belirlenmiştir. Ton bazında alım fiyatları; Makarnalık buğday için 1.10 kuruş düşük vasıflı makarnalık buğday için 92 kuruş, ekmeklik buğdaylar için, Anadolu beyaz ve kırmızı sert buğday için 1.50 kuruş diğer beyaz ve kırmızı buğday 1 TL düşük vasıflı ekmeklik buğday 87 kuruş, arpa 8.25 kuruş çavdar-yulaf-tritikale 80 kuruş olarak belirlenmiştir” dedi.

TMO'nun alımları geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Söylemiş Mahallesi'nde yapacağını belirten Sadi Aktaş, “TMO üreticilerin iş yerleri önünde uzun sürü beklemelerini önlemek amacıyla uyguladığı randevulu alım sistemine devam edilecektir. TMO depolarına emanete bırakılan ürünlerden yüzde 30 avans alabileceklerdir. Üreticilerden boşaltma ücreti alınmayacaktır. Ürün bedeli ödemeleri, ürünün TMO'ya teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde üreticilerin banka hesaplarına aktarılacaktır. Üreticiler ürününü satmadan önce, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, TMO'dan randevu almaları ve anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri gerekmektedir diye konuştu.

Geçen yıl TMO'nun kaliteye göre yüzde 85-90 arası alım yaptığını da belirten Sadi Aktaş, “Eğer kaliteyi yakalayabilirsek bu yıl fiyatları iyi. İnşallah buğdayın kalitesi iyi olur da üreticimizin cebine iyi para girer” dedi.

Kaynak : İHA

Hububat Alım Fiyatları


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