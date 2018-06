Bazı kişilerin, ünlülerin yaptırdıkları burun estetiği ameliyatlarının muhteşem olduklarını ve bu başarılı sonuçlara ulaşmalarında onlar için özel teknikler uygulandığını düşündüğünü anlatan Op.Dr.Bahadır Baykal, “Tabii ki böyle bir şey yok. Öncelikle estetik burun ameliyatı olan her ünlünün, çok iyi burna sahip olduğunu söylemek doğru olmaz. İkincisi de onların burunlarını kopyalayarak bir sonuca ulaşmayı beklemek iyi bir fikir değildir. Herkesin burnu kendi yüzüne özeldir bu nedenle burun estetiği ameliyatı kişinin yüzü ve ihtiyaçlarına göre tasarımlanır” diye konuştu.



Ünlü kişilerin estetik burun ameliyat sonuçları her zaman ideal olmayacağını ifade eden Op.Dr.Bahadır Baykal, “Buna en iyi örnek Micheal Jackson. Pop müziğin kralı, kötü bir burun estetiği operasyonuna verebileceğimiz en iyi örnektir. Oldukça fazla sayıda yapılan cerrahi müdahaleler ve gerçekçi olmayan hedefler, sonucu oldukça kötü etkileyebilmektedir. Bazı ünlülerin ciddi anlamda görsel tatminsizliği birden fazla revizyon burun estetiği ameliyatınıda beraberinde getirmektedir.” dedi.



Hedef: Doğal görünümlü burun olmalı



Burnunuzun daha iyi görünmesini istiyor olmanızın doğal olduğunu söyleyen Op.Dr.Bahadır Baykal, daha sonra şunları söyledi; “Burnunuzun Jessica Alba'nın ya da Beyonce'nin burnuna benzemesini istemenizde anlaşılabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken önemli detaylar vardır. Örnek verecek olursak, geniş yüz çevresi olan birinde Victoria Becham'ın burnu gibi bir burun malesef iyi ve başarılı bir sonuç ortaya çıkarmayacaktır. Öncelik, burnun yüzün diğer özellikleriyle uyumlu olarak görünümünün iyileştirilmesi olmalıdır. Ve maalesef başka birinin burnunu kopyalayarak bu uyumu ve doğal görünümü yakalamak mümkün değildir. Her kişinin burnu kendine özgü ve eşsizdir.



En önemlisi burun estetiği konusunda uzmanlaşmış ve burnun tüm detaylarına hakim iyi bir cerraha ulaşabilmeniz. Evet burun estetiği ameliyatlarında en önemli nokta doğru cerrahı bulabilmektir. İyi bir sonuç için önemli olan diğer bir nokta ise ameliyat sonrası iyileşme sürecidir. Ameliyat sonrası kendinize dinlenmek için zaman ayırmalısınız ve cildinizi nemli tutmaya özen göstermelisiniz.Ameliyat sonrası burnunuzun dolu olduğunu hissedebilirsiniz fakat sümkürerek burnunuzu temizlemekten kaçınmalısınız.Burun estetiği ameliyatları sonrasında şişlikler olması çok normal bir durumdur. Bu şişliklere karşı buzla kompres yapmak ve doktorunuzun önereceği ağrı kesicileri almak rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Ameliyat sonrası bir kaç gün başınızı 30 derece kadar yükselterek yatmanız ve bir kaç hafta boyunca sırt üstü uyumanız iyileşme süreciniz için önemli noktalardır.Bir kaç hafta gözlük kullanmamanız bu süreçte lens tercih etmeniz gerekecektir.İyi bir sonuca ulaşmak adına iyileşme süresince cildinize iyi bakmanız oldukça önemlidir. Parfümsüz nemlendiriciler kullanarak cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Ameliyat sonrası bir kaç gün güneş ışığına maruz kalmamaya özen gösterin.Bir diğer nokta ise, burnunuzda veya yüzünüzde oluşan yaraların kabuklarını kaldırıp soymayın, iz olarak kalabileceği gibi enfeksiyona da sebep olabilir.İyileşme sürecinizde vücudunuzun şu ihtiyacını karşılayın. Günde 8 bardak su içerek cildinizi canlı tutup, toksinleri vücudunuzdan atmalısınız.” Kaynak : İHA