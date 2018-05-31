Fırat'ın doğusu da aynı olacak

Başbakan Binali Yıldırım, Giresun'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Yıldırım, 'Son günlerde ekonomimiz üzerinde ortaya atılan şayialar, yalanlar, senaryolar hep bu FETÖ üst aklının yurt dışındaki planlarıdır, kurgularıdır. Oynadıkları kirli oyunlarla bu milleti geçmişte de dize getiremediler, bundan sonra da asla bunu başaramayacaklar' şeklinde konuştu.



'Fırat'ın doğusu da tamamlanacak'

Türkiye'nin sınır ötesi terör operasyonlarına ilişkin bilgi veren Yıldırım, şunları kaydetti:



'Şimdi Fırat'ın batısı tamamlandı, doğusu ne olacak? Doğusu da aynı olacak. Hiç bunun yolu yok. Hiçbir zaman terörle burun buruna yaşayamayız. Buna müsaade etmeyiz. Arkasında Amerika olsun fark etmez, kim olursa olsun. Mesele memleket meselesi olunca gerisi teferruat. Bizim şiarımız bu.'



Yıldırım, 'Şimdi Menbiç konusunda ısrarımız sonucu bir noktaya gelindi ve burnundan kıl aldırmayanlar yavaş yavaş 'Bu işi oturalım konuşalım' diyor' diye konuştu.



'İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçeceksiniz'

Yıldırım, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, 'Herkesin söylediğini güzelce dinleyeceksiniz, ince eleyip sık dokuyacaksınız, İnce'yi eleyip Erdoğan'ı seçeceksiniz' ifadelerini kullandı. Kaynak : AA