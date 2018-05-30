Fatih Tezcan'dan bomba UBER yorumu: PKK'lı, Gezi'ci ve FETÖ'cü

Gündeme ilişkin çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yazar Fatih Tezcan internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren UBER hakkında bomba açıklamalarda bulundu.



UBER'in yasal olsa bu kadar tepki görmeyeceğini söyleyen Fatih Tezcan, UBER hırsızlık olmasa şoförleri her ülkede dayak yemezlerdi dedi.



UBER'İ SAVUNANLARIN YÜZDE 90'I PKK'LI GEZİCİ, FETÖ'CÜDÜR



Tezcan 'UBER anarşizmdir, kural kanun devlet yasa hak hukuk tanımamazlıktır. UBER'i savunanların %90'ının PKK'lı, Gezi'ci ve FETÖ'cü olmaları bundandır' ifadelerini kullandı.



#UberEngellenemez ÜBER Korsan değil Yasal olsa bu kadar tepki görmezdi.



ÜBER Hırsızlık olmasa, şoförleri her ülkede dayak yemezlerdi.



ÜBER anarşizm'dir, kural kanun devlet yasa hak hukuk Tanımazlıktır.



Über'i savunanların %90'ının PKK'lı, Gezi'ci ve FETÖ'cü olmaları bundandır. — Fatih Tezcan (@fatihtezcan) 29 Mayıs 2018