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Fatih Tezcan'dan bomba UBER yorumu: PKK'lı, Gezi'ci ve FETÖ'cü

Yazar Fatih Tezcan, Twitter’dan UBER hakkında bomba açıklamalar yaptı. Tezcan UBER'i savunanların yüzde 90'ı PKK’lı, Gezi’ci ve FETÖ’cüdür dedi.

Güncel / 30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:32
Fatih Tezcan'dan bomba UBER yorumu: PKK'lı, Gezi'ci ve FETÖ'cü

Gündeme ilişkin çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken Yazar Fatih Tezcan internet üzerinden taşımacılık hizmeti veren UBER hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

UBER'in yasal olsa bu kadar tepki görmeyeceğini söyleyen Fatih Tezcan, UBER hırsızlık olmasa şoförleri her ülkede dayak yemezlerdi dedi.

UBER'İ SAVUNANLARIN YÜZDE 90'I PKK'LI GEZİCİ, FETÖ'CÜDÜR

Tezcan 'UBER anarşizmdir, kural kanun devlet yasa hak hukuk tanımamazlıktır. UBER'i savunanların %90'ının PKK'lı, Gezi'ci ve FETÖ'cü olmaları bundandır' ifadelerini kullandı.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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