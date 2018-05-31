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Erdoğan'a saldıranları savunan Macron olay çıkardı

Fransa CumhurbaşkanıMacron, haberini taraflı bulduğu Russia Today muhabirlerinin Cumhurbaşkanlık sarayına girişini yasakladı. Öte yandan, Macron geçtiğimiz günlerde Le Point dergisinin Erdoğan’a hakaret içeren reklam afişlerini indirten Fransa’daki Türklere tepki göstermiş "basın ve ifade özgürlüğünü" savunmuştu.

Dünya / 31 Mayıs 2018 Perşembe 22:38
Erdoğan'a saldıranları savunan Macron olay çıkardı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı karalayan kapağına Türkiye’den gelen tepkiyi sert eleştirmiş "basın ve ifade özgürlüğünü" savunmuştu. Russia Today’in haberciliğini taraflı bularak birçok kez eleştiren Macron, Fransız basın kartına sahip olan ve akreditasyon işlemini gerçekleştiren Russia Today muhabirlerine yasak getirdi.

Elysee sarayında diğer ülke muhabirleri gibi basın mensubu olarak girişini gerçekleştirmek üzere basın giriş noktasına giden RT muhabirleri polis tarafından engellendi. Muhabirlerin gizli çekim ile gerçekleştirdiği ve yayınladığı görüntülerde "Cumhurbaşkanının talimatı kesin. Girmenizi istemiyor. Russia Today olduğu sürece giremezsiniz" açıklamasını yapan polis memurlarının basın mensuplarını kapıdan kovuyor. Olay üzerine şaşkına dönen RT muhabiri Kyrill Kotikov, katıldığı bir radyo programında, "Ne zamandan beri bir Cumhurbaşkanı kimin gazeteci olup olmadığına karar veriyor? Üstelik biz yabancı da değiliz, Fransız basın kartına sahip Fransız gazeteciyiz" açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN'A SALDIRANLARI DESTEKLEMİŞTİ

Öte yandan, Macron geçtiğimiz günlerde Le Point dergisinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren reklam afişlerini indirten Fransa’daki Türklere tepki göstermiş "basın ve ifade özgürlüğünü" savunmuştu. Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Le Point’in afişleri bayilerden ‘Fransa’da ve yurtdışındaki özgürlük düşmanlarının hoşuna gitmemesi sebebiyle kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğünün bedeli yoktur: Onsuz diktatörlüktür" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamasının üzerine Macron, Türkiye’den hükümet tarafından eleştirilmişti.

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