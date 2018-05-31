Emin Çölaşan'ın cahilliği

Cumhurbaşkanlığı seçimi yaklaşırken, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın terör örgütünden tutukluğu devam ediyor.



Sözcü yazarı Emin Çölaşan köşesinde Demirtaş'ın serbest bırakılmasılmesı gerektiğini ifade ederken suçunun 'Cumhurbaşkanına hakaret' olduğunu yazdı.



'BÖLÜCÜLÜK FALAN DEĞİL'



Demirtaş'ın suçunu hafifletmek isteyen Çölaşan 'Fark şuradan geliyor ki, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hapishanede yatıyor. Dolayısıyla onun mitinglerde konuşması, yapacaklarını ve fikirlerini topluma anlatması asla söz konusu değil. Dört duvar arasından ne diyeceksiniz ki… Peki suçu ne? Bildiğim kadarıyla bölücülük falan değil. Ya ne? Cumhurbaşkanına hakaret!' diye yazdı.



İŞTE DEMİRTAŞ'IN SUÇLARI



Halbuki Demirtaş'ın tuttuklanmasında gerekçe olarak 'Demirtaş PKK/KCK ile paralel hareket edip 50 kişinin öldüğü Kobani protestoları için halkı tahrik etmesi' olarak açıklanmıştı.



Zabıtlarda ise Selahattin Demirtaş'ın 'atılı suçlar açısından kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösterir somut deliller' olarak;



-50 kişinin öldüğü 'Kobani Protestoları' öncesi ve sürecinde atılan twit ve yapılan açıklamalar



-Demirtaş'ın 9 Ekim 2014'te HDP Diyarbakır il başkanlığında yaptığı açıklama,



-18 Aralık 2015'te Diyarbakır'da Ertuğrul Kürkçü ve Kamuran Yüksek ile hendekler ve buna bağlı eylemlere dair yaptığı açıklamalar,



-26 Aralık 2015'te Demokratik Toplum Kongresi'nde yine hendek barikatlarla ilgili açıklamaları,



-3 Mart 2016'da Diyarbakır Yenişehir Belediyesi önünde bir PKK'lı teröristin cenazesiyle ilgili yaptığı açıklama ve beyanlar



Çölaşan'ın yazısı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel