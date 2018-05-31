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Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği

FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'ün canlı yayındaki 'Sayın Öcalan' paniği yüzüne yansıdı.

Televizyon / 31 Mayıs 2018 Perşembe 10:10
Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği
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HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, FOX TV ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. O gezetecilerden biri de FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'tü.

Şentürk, HDP ve PKK ilişkisinin konuşulduğu anlarda 'Sayın Demirtaş' demek isterken 'Sayın Öcalan' dedi. Sözünü hemen düzelten Şentürk'ün paniği yüzüne yansıdı.

Öte yandan Pervin Buldan'ın terör örgütü PKK ile bir bağlantılarının olmadığını iddia ederken program boyunca 'Sayın Öcalan' demesi sosyal medyada tepki çekti.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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