Doğan Şentürk'ün 'Sayın Öcalan' paniği

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, FOX TV ekranlarında gazetecilerin sorularını yanıtladı. O gezetecilerden biri de FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'tü.



Şentürk, HDP ve PKK ilişkisinin konuşulduğu anlarda 'Sayın Demirtaş' demek isterken 'Sayın Öcalan' dedi. Sözünü hemen düzelten Şentürk'ün paniği yüzüne yansıdı.



Öte yandan Pervin Buldan'ın terör örgütü PKK ile bir bağlantılarının olmadığını iddia ederken program boyunca 'Sayın Öcalan' demesi sosyal medyada tepki çekti.





Yuhhh yok böyle bi açıklama. Allah aşkına pkk yandaşı olan bir partiyi nasıl konuşturbiliyorsunuz?? Pekeke nedir sayın öcalan nedir? !!!#adaylarasoruyorum — Recep (@SkyArcher_) 30 Mayıs 2018

#HdpEşBaşkanlarıFoxta teröristbaşı için sayın öcalan diye konuşmasına neden izin veriyorsunuz? — DELİBUDAK (@DLBDK_S) 30 Mayıs 2018

Mecburmuyuz ulan

Tv'den Sayın Öcalan sözlerini duymaya!!



Sayın Öcalan ne demek oluyor?



Katil Öcalan diyeceksiniz!

Terörist Başı Öcalan diyeceksiniz!

Bebek Katili Öcalan diyeceksiniz!@fatihportakal @kucukkayaismail #HdpEşBaşkanlarıFoxta — Maiolaine (@Maiolaine_) 30 Mayıs 2018

#HdpEşBaşkanlarıFoxta

Sayın öcalan değil ulan !

Bebek katili diyeceksiniz !



Şehitlerimiz'in hesabı hepinizden tek tek sorulacak ! — Ebru-Asena61 (@EbruAsena) 30 Mayıs 2018

Bu gece PKK'nın elebaşları Türk televizyonlarında canlı yayına çıkıp Sayın Öcalan dedi, hendekleri savundu. Dünyada katiline bu kadar merhamet eden, hak tanıyan başka bir ülke yoktur. #HdpEşBaşkanlarıFoxta — samet (@milisyarbay) 30 Mayıs 2018

Doğan Şentürk PKK'ye terör örgütü dedirtmek için elinden geleni yaptı ama başarılı olamadı. Baktı olmuyor kendisi Sayın Öcalan dedi :))#HdpEşBaşkanlarıFoxta — Serhad (@prodopasha) 30 Mayıs 2018