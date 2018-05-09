Didem Arslan Yılmaz: Muharrem İnce ümidini kesmişti

Çatı aday beklentileri boşa çıkan CHP Muharrem İnce isminde karar kılmıştı. Habertürk TV'de ekrana gelen Türkiye'nin Nabzı programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz ise CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile adaylık sürecinde yaptığı bir görüşmeyi açıkladı.



MUHARREM İNCE ‘KÖYÜME GELDİM ARTIK' DEMİŞ



Yılmaz Muharrem İnce'nin bir dönem umutlarının bittiğini ve Yalova'ya döndüğünü ifade ederek “ Bunu artık söyleyebilirim. Muharrem İnce'nin Yalova'ya döndüğünü öğrendim. ‘Ne yapıyorsunuz, Ankara'da bir sürü görüşmeler oluyor siz bıraktınız mı?' dedim ‘Ya dedi ben köyüme geldim artık' dedi. Muharrem İnce artık ümidini kesmişti. Ama sonradan bambaşka bir yere geldi ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı oldu. Ben bir ara vazgeçtiğini biliyorum.” Dedi.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel