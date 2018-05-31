CHP ve HDP'nin İstanbul planı

24 Haziran seçimleri yaklaşırken partiler arasında yapılan ittifaklar dikkat çekiyor.



Bazı partiler kamuoyu önünde ittifak yaptıklarını açıklarken, bazı partiler ise kapalı kapılar ardından ittifak çalışmalarını sürdürüyor.



CHP ile HDP'nin ittifkı ise açıklanan listelerin ardından net bir şekilde ortaya çıktı.



İSTANBUL PLANI



Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar, CHP ve HDP ittifakının İstanbul üzerinden bir plan içinde olduğunu yazdı.



Yaşar, CHP'nin HDP'ye barajı geçirmek için İstanbul'u üs olarak belirlediğini yazarken şunları yazdı;



HDP, CHP'nin ardından listelerini açıkladı.

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İstanbul 1, 2 ve 3. bölgedeki aday profili ve sıralama aslında her şeyi anlatıyor:

-HDP, CHP'nin güçlü olduğu yerlere zayıf adayları yerleştirmiş..

-Aynısını CHP'nin de tersten yaptığını görüyoruz..

-CHP ‘marjinal sol'u da HDP'ye yönlendiriyor..



ÖRGÜTE TALİMAT



15 vekil İYİ Partiye gönderilmişti..

Benzeri HDP için yapılıyor:

1-Oy geçişkenliği için İstanbul ana üs olarak belirlendi..

2-CHP, HDP'yi İstanbul'dan besleyecek..

3-CHP örgütüne “HDP ile yakın çalışın” talimatı verildi..

4-CHP, HDP'nin barajı aşması için İstanbul'da bütün kozlarını oynayacak..



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Kaynak : Beyaz Gazete Özel