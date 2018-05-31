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CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin heyetindeki bazı milletvekilleri ile gazetecilerin, Yunanistan'a geçişine izin verilmedi.

Dünya / 31 Mayıs 2018 Perşembe 14:10
CHP heyeti Yunanistan'a alınmadı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin Batı Trakya ziyaretinde kendisine eşlik edecek bazı milletvekilleri ve gazetecilerin, Yunanistan'a geçişlerine izin verilmedi.

İnce, Batı Trakya'daki programlarına katılmak için heyeti ve beraberindeki gazetecilerle İpsala Sınır Kapısı'nı geçtikten sonra Yunanistan'ın Kipi Sınır Kapısı'na geldi.

Burada Yunanistan gümrük görevlileri, İnce ile heyetindeki CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP Tekirdağ Milletvekili Emre Köprülü, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün ülkeye girişine izin verdi. Yetkililer, heyetteki CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve programı takip edecek gazetecilerin geçişine izin vermedi.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "diplomatik izin alınmadığı" gerekçesiyle Yunanistan'a geçişe izin verilmediğini belirterek, "Diplomatik pasaporta izin diye bir şey olmaz. O şekilde bir bahane uyduruldu. Gazeteci arkadaşlar ve bazı milletvekilleri içeri alınmadı." dedi.

Bir süre gümrükte bekleyen heyet, Türkiye'ye döndü.

Yunanistan'a geçemeyen heyetin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a geçiş yaparak Kırcaali'deki iftar programına yetişmesi planlanıyor.

Muharrem İnceYunanistanChpCumhurbaşkanı Adayı


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