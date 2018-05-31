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Çeyrek altın ve altın fiyatları 31.05.2018

Gram altın 187,5 lira, çeyrek altın 308 lira ve Cumhuriyet altını 1.254 liradan işlem görüyor

Ekonomi / 31 Mayıs 2018 Perşembe 09:59
Çeyrek altın ve altın fiyatları 31.05.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 187,5 lira seviyelerinde dengeledi.

Dün altının ons fiyatındaki değer kazançlarına karşın dolar kurundaki gerilemenin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,6 düşüşle 186,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 187,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 308 lira, Cumhuriyet altını da 1.254 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselişle 1.305,46 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, küresel piyasalarda belirsizliğin yıl boyunca sürmesini beklediklerini ifade ederek, kısa vadede hem döviz hem de altının gram fiyatında sert dalgalanmaların devam edeceğini söyledi.

Piyasalar sakinleştikten sonra altının gram fiyatında düşüşlerin devam edebileceğini belirten Memiş, bugün altının gram fiyatının 187-192 lira aralığında işlem görmesini beklediklerini kaydetti.

Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2,75 seviyesine kadar gerilemesinin altının ons fiyatının tekrar 1.300 dolar seviyesinin üzerine çıkmasına neden olduğunu vurgulayarak, İtalya'da siyasi krizinin derinleşmesiyle altının ons fiyatının 1.315 dolara kadar çıkabileceğini söyledi.

Bugün Avro Bölgesi işsizlik, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, tahvil faizleri ile siyasi gelişmelerin de altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Kaynak : AA

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