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Canlı yayında şok soru!

HDP eş genel başkanlarına canlı yayında zor soru: Terör örgütüne dönüp ağzınız dolu dolu silahlarınızı bırakın demiyorsunuz. Neden?

Siyaset / 30 Mayıs 2018 Çarşamba 21:13
Canlı yayında şok soru!
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HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, FOX TV'deki “Liderler FOX'ta” programına konuk oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜNE SİLAH BIRAKIN DEMİYORSUNUZ NEDEN?

Gündeme ilişkin konuların konuşulduğu programda Fox haber ekibinden Tülay Önal İçten, eş başkan Pervin Buldan'a 'Size yöneltilen eleştirilerden biri de şu; savaş diyorsunuz, sıcak çatışma diyorsunuz, iç çatışma diyorsunuz hep devleti suçluyorsunuz fakat terör örgütüne dönüp ağzınız dolu dolu silahlarınızı bırakın demiyorsunuz. Neden? diye sordu.

Soru karşısında bocalayan Pervin Buldan İçten'e cevap olarak şunları söyledi; Çatışan taraflar belliyse muhataplar da bellidir. Barış sürecinde de gördük ki sayın Öcalan bu işin baş aktörüdür. Çünkü PKK sayın Öcalan'la birebir bağlantılıdır. Böyle bir gerçeklik varken ortada sorunun muhataplarını biz esas almazsak ve bu muhatapları sorunun çözümünde söz sahibi yapmazsak sorunun çözümüne katkı sunamayız. Biz bu sorunu çözmeye çalışırken sayın Öcalan'ı ve PKK'yı bu konunun dışında tutarak çözemeyiz bu sorunu. Şimdiye kadar hep bu yollar denendi.






Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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