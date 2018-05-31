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Canlı yayında polis baskınıyla bulundu!

13 gündür kayıp olan 21 yaşındaki Tuğçe Savcu, canlı yayındaki polis baskınıyla bulundu.

3. Sayfa / 31 Mayıs 2018 Perşembe 14:16
Canlı yayında polis baskınıyla bulundu!
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Tekirdağ'da 13 gündür kayıp olan kızı Tuğçe Savcu için Balçiçek İlter'in sunduğu Olay Yeri programına başvuran anne Günay Savcu mutlu sona ulaştı.

Kayıp haberi ardından harekete geçen polis ekipleri günlerdir kayıp olan 21 yaşındaki Tuğçe'yi buldu. İhbar ardından verilen adrese canlı yayında baskın yapan polis ekipleri dakikalar sonra kayıp Tuğçe'ye ulaştı.

Kızı Tuğçe'nin bulunduğunu stüdyoda öğrenen anne Günay Savcu ise canlı yayında fenalık geçirdi.


Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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